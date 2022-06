Número de casos de COVID aumenta em Minas; número de mortes diminui (foto: Fábio Marchetto/SES-MG/Reprodução ) Minas Gerais confirmou 17.013 novos casos de COVID-19 nas últimas 24h. Neste período, 31 mortes em decorrência da doença foram registradas. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), publicado nesta segunda-feira (20/6).





Os números apontam um aumento nos casos, comparado ao último boletim, publicado na quarta-feira (15/6), quando Minas registrou 9.800 casos. Contudo, o número de óbitos reduziu. Segundo o documento, 83 em decorrência da COVID-19 foram registrados em 24h.









Atualmente, 68% dos óbitos são de casos com comorbidades. De acordo com a SES-MG, a taxa de letalidade da doença está em 1,8% no Estado.





Vacinômetro





Até essa quarta (15/6), 17.956.075 mineiros receberam a primeira dose da vacina contra COVID-19; 16.264.010 tomaram a segunda, e 513.101, a dose única.



Ao todo, 10.034.431 pessoas tomaram a primeira dose de reforço, e 1.300.537, a segunda.





Foram recebidas 53.683.939 doses dos imunizantes, enviadas pelo Ministério da Saúde.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata