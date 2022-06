COVID: número de mortos na primeira quinzena de junho supera total de maio

Com aumento no número de casos de COVID, máscaras voltaram a ser obrigatórias em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Não apenas a quantidade de casos de COVID-19 tem crescido em Minas, como também o número de mortes. Foram 277 óbitos entre os 15 primeiros dias de junho, índice maior que os 270 ocorridos em todo o mês de maio. São informações da Secretaria de Estado de Saúde.









Atualmente, a média móvel de casos diários é de 6.510, enquanto a de notificações de mortes está em 11,3 por dia.

Segundo o painel do vacinômetro, 83% dos mineiros com mais de 5 anos se vacinaram com duas doses, enquanto 59% receberam a dose de reforço. A 4ª dose foi aplicada em 29% do público-alvo até o momento.





Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira estão sendo aplicadas doses de reforço em adolescentes de 14 e 15 anos, além da ação de repescagem dos públicos já convocados. Durante o feriado, na quinta-feira (16/6), não haverá campanha de vacinação, que retorna na sexta-feira (17/6).