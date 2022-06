COVID-19: PBH convoca adolescentes de 14 e 15 anos para 3ª dose da vacina

Locais de vacinação estão autorizados a imunizar jovens de 14 e 15 anos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Prefeitura de Belo Horizonte concentra doses de Pfizer pediátrica em nove Centros de Saúde

Adolescentes de 14 e 15 anos podem receber dose de reforço da vacina contra o coronavírus a partir desta quarta-feira (15/6). A Prefeitura de Belo Horizonte pede que jovens que já tenham se vacinado com a segunda dose a pelo menos quatro meses, estejam acompanhados dos responsáveis legais ou apresentem uma autorização por escrito na hora de se imunizar. Outras faixas etárias serão convocadas de acordo com a disponibilidade de novas doses da vacina.Na quinta-feira (16/6), não haverá imunização na capital devido ao feriado de Corpus Christi.A aplicação de vacinas será retomada na sexta-feira (17/6), data em que também será feita a repescagem de grupos e faixas etárias que já tenham sido convocados, mas que não se imunizaram.Os endereços dos locais de vacinação, além do horário de funcionamento e toda a documentação necessária para o recebimento de cada dose, podem ser verificados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte. As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços antes de se deslocar aos pontos de imunização.

Para evitar a perda de imunizantes e garantir a vacinação em tempo oportuno às crianças, a Prefeitura de Belo Horizonte vai concentrar as doses de Pfizer Pediátrica em nove Centros de Saúde, sendo um por regional. Os endereços das unidades com oferta dessa vacina podem ser consultados no Portal da PBH.



A Secretaria Municipal de Saúde conta com estoque mínimo da Pfizer Pediátrica e aguarda o envio – por parte do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde – de novas doses para distribuição aos demais pontos de vacinação. Vale reforçar que, de acordo com as orientações, crianças com idade acima de 5 anos podem tomar a Coronavac, cujos estoques estão abastecidos no município.