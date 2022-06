BH aplicará doses pediátricas da Pfizer em apenas 9 postos; veja onde

A aplicação de doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a COVID-19 será concentrada em um Centro de Saúde de cada regional de Belo Horizonte. A medida foi anunciada pela prefeitura da capital nesta terça-feira (14/6), que informou que está com estoque mínimo do imunizante.

As doses pediátricas da Pfizer em BH são destinadas exclusivamente para as crianças com 5 anos, as imunocomprometidas ou as que tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID deste mesmo fabricante. Vale lembrar que crianças com mais de 6 anos podem receber a Coronavac.