Ônibus pega fogo no bairro Duque de Caxias, em Betim

Fogo se alastrou rapidamente e tomou todo o veículo (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira (20/06) no Bairro Duque de Caxias, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em conversa com o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que a possível causa do incêndio foi uma falha mecânica no motor.

Quando o fogo ainda estava em fase inicial, todos os passageiros desceram em segurança e ninguém ficou ferido.

As chamas se alastraram rapidamente e tomaram toda estrutura, atingindo também a rede elétrica,q ue teve alguns fios partidos pelo calor. A Polícia Militar foi acionada para isolar a área.

Apesar do tamanho das chamas, nenhum imóvel próximo à ocorrência foi afetado. A perícia da Polícia Civil está no local.

Após a atuação dos bombeiros, coletivo desceu a rua de ré e parou no meio fio da calçada (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

A Cemig foi acionada para desenergizar a rede devido ao risco de choques elétricos em quem passa pela região.





Outro caso

No último dia 30, um ônibus do Move pegou fogo após ter problemas mecânicos na Estação Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte. O incêndio atingiu uma árvore, mas não afetou a estação e nem os imóveis vizinhos. Ninguém ficou ferido.