Incêndio criminoso destrói ônibus em Sete Lagoas

Incêndio criminoso destruiu completamente o veículo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um incêndio criminoso destruiu um ônibus da linha 12163 na Avenida Pio Rodrigues Lima, no Bairro Silva Xavier, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, na noite dessa sexta-feira (17/06).

O motorista do coletivo contou ao Corpo de Bombeiros que três homens armados mandaram que ele saísse do veículo, jogaram gasolina e acenderam o fogo com um isqueiro.

Ninguém ficou ferido, mas as chamas consumiram completamente o veículo. Os bombeiros controlaram o fogo e realizaram o rescaldo, eliminando o risco de novos focos de incêndio.

A Polícia Militar foi acionada e também esteve no local.





Outros casos

No último dia 10, outro incêndio criminoso detruiu um ônibus em Ribeirão das Neves. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos despejaram uma substância inflamável dentro do coletivo e colocaram fogo.

Em 27 de maio, homens também colocaram fogo em ônibus no Bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte, durante a madrugada. Um dia depois, dois ônibus foram incendiados nas Regiões Norte e Nordeste da capital.