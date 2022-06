BH amanhece com sensação térmica de -1,1ºC nesta segunda-feira (20)

Com mínima de 13,3°C, sensação térmica chega a graus negativos na capital mineira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O dia amanheceu frio em Belo Horizonte nesta segunda-feira (20/6). A sensação térmica nesta manhã, por volta das 6h, chegou a -1,1ºC na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









No estado, a mínima registrada foi em Caldas, no Sul de Minas, com 6,8°C e a máxima é esperada será no Norte de Minas, que pode chegar aos 33°C.





Estão previstas chuvas para o Sul de Minas ainda nesta segunda-feira.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais