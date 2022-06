Homem morre após ficar preso em engrenagem de silo de cereais

Equipe do Corpo de Bombeiros de Sacramento constatou o óbito da vítima no local do acidente (foto: Corpo de Bombeiros de Sacramento/Divulgação) Um homem de 28 anos morreu ao ficar preso em engrenagem de um silo carregado com sorgo, um tipo de cereal. O acidente aconteceu em uma empresa da cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro. A vítima era funcionário e realizava um trabalho no local,quando aconteceu o acidente, nessa quarta-feira (15/6).

Ainda conforme do Corpo de Bombeiros de Sacramento, a equipe de resgate e salvamento precisou desmontar a estrutura do equipamento para retirar o corpo do homem, que ficou dividido.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe e as causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.