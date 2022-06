Saiba o que funcionará e o que não funcionará em Contagem durante o feriado

O Estado de Minas informa o que abrirá no feriado de Corpus Christi em Contagem (foto: Prefeitura Municipal de Contagem)



A Prefeitura Municipal de Contagem e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município informaram, nesta quarta-feira (15/6), como será o funcionamento dos serviços públicos e do comércio na cidade da Grande BH, durante o feriado de Corpus Christi.

Comércio



O comércio está autorizado a funcionar em Contagem. No entanto, o comerciante deve seguir algumas condições para abrir seu estabelecimento.



Caso a folga não seja concedida, os empregados deverão receber horas extras, remuneradas com acréscimo do adicional de 100% sobre o valor da hora normal.



Vale ressaltar que essa folga não poderá ser concedida durante um feriado nem coincidir com dias já destinados ao repouso semanal remunerado.



Órgãos Públicos



Todos os órgãos da administração pública municipal estarão fechados nesta quinta-feira (16/6). A sexta-feira (17/6) será considerada ponto facultativo. Os serviços essenciais serão os únicos a funcionar normalmente.



Assistência social



A assistência social de Contagem funcionará normalmente. Tanto a Casa de Passagem quanto o Abrigo Bela Vista estarão abertos 24 horas por dia.



Trabalho



O SINE de Contagem estará fechado no feriado. A quem estiver procurando emprego, os atendimentos serão reestabelecidos na segunda-feira (20/6). O Centro Público de Economia Solidária também seguirá esse cronograma.



Restaurantes populares



Os restaurantes populares não abrirão durante o feriado de Corpus Christi. Segundo a prefeitura, o atendimento voltará a partir da próxima segunda-feira.



Transporte público



Para quem utiliza o transporte público durante esse período, precisa ficar atento às mudanças nos horários.



Na quinta-feira (16/6), as linhas 101A, 101B, 101D, 301E, 302A, 302B, 305D, 307A, 370, 371, 401A, 0402 e 810 estarão rodando com quadro de horários de sábado.



Já as linhas 001C, 002A, 102, 103R,174, 301A, 301C, 302C, 302D, 303, 305A, 305B, 306C, 402ª estarão com horários de domingo. As demais linhas do transporte público municipal não estarão disponíveis.



Nesta sexta-feira, as linhas funcionarão em horário de dia útil atípico. Para quem depende do transporte Intermunicipal, basta acessar o site do Nesta sexta-feira, as linhas funcionarão em horário de dia útil atípico. Para quem depende do transporte Intermunicipal, basta acessar o site do DER-MG e buscar informações sobre sua linha.



Saúde



O funcionamento no Hospital Municipal de Contagem (HMC) nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), no Centro Materno Infantil (CMI) e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) seguirá normalmente no feriado, com atendimento 24 horas por dia, assim como o Samu.



Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as salas de vacinação, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil e o Centros de Consultas Especializadas não estarão atendendo na quinta e na sexta-feira.



Limpeza Urbana



A coleta de lixo residencial seguirá funcionando normalmente durante o feriado de Corpus Christi. Já o escritório da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) estará fechado nos próximos dias.



Segurança



A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal permanecerão em escala de plantão neste período; para acioná-los, ligue para 199 e 153, respectivamente.



Procon



O Procon de Contagem não estará funcionando na quinta e na sexta. O atendimento será normalizado a partir de segunda-feira.



Parques



Todos os parques estarão abertos durante o feriado.



Serviço funerário



O funcionamento do serviço funerário no município não sofrerá alterações, permanecendo com o atendimento 24 horas por dia.



Para mais informações, basta entrar em contato com a Prefeitura de Contagem, pelo telefone (31) 3352-5000, ou com a CDL-Contagem, pelo (31) 3359-6400.