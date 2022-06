Contagem promove o 'Dia D' de testagem para COVID neste sábado (4/6)

Os pontos de testagem são: Big Shopping, Só Marcas Auto Shopping, Shopping Contagem, Itaú Power Shopping, Feira de Artesanato Eldorado e Escola Municipal Senador José Alencar (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Neste sábado (4/6), Contagem vai promover o “Dia D” da testagem para COVID-19. Seis pontos da cidade da Grande BH terão postos de testagens e as pessoas assintomáticas ou com sintomas leves poderão fazer o teste, através de agendamento prévio.





Com horários de funcionamento entre 8h e 18h, as pessoas podem procurar os pontos de testagem localizados no Big Shopping, Só Marcas Auto Shopping, Shopping Contagem, Itaú Power Shopping, na Feira de Artesanato Eldorado e na Escola Municipal Senador José Alencar.

Essa ação está sendo realizada desde o início da semana e de acordo com a prefeitura, tem como objetivo analisar o comportamento e a circulação do vírus no município, após a flexibilização de regras de combate à pandemia nos últimos meses.

Segundo a superintendente de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Júlia Diniz, com a população testada, é possível monitorar de forma mais eficaz o desempenho do vírus no município, e, com isso, traçar estratégias para diminuir os índices de contaminação.

“Dando continuidade na ação de testagem, ampliação e verificação da circulação viral no município, faremos uma grande ação no sábado, abrindo testagem em seis pontos da cidade. O diagnóstico será agendado para que a gente evite aglomerações e tenha o tempo de liberação do resultado. Então, as pessoas podem escolher o horário e local para realizar o teste rápido”, destaca a superintendente.

O teste rápido oferecido é o antígeno, realizado por meio da coleta de Swab (cotonete estéril), com resultado após 15 minutos. A expectativa do poder público é que cerca de 2,5 mil pessoas sejam atendidas.

Para agendar o teste, basta acessar o link disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Após a marcação, o cidadão deve comparecer no local, no horário agendado e com os documentos necessários, que são: cartão SUS, carteira de identidade e comprovante de endereço.

Pontos de testagem - sábado (4/6):

Feira de Artesanato Eldorado - 8h às 14h

Av. João César de Oliveira, 2863 – Eldorado

Itaú Power Shopping - 10h às 18h

Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial

Shopping Contagem - 10h às 18h

Av. Severino Ballesteros, 850 - Cabral

Só Marcas Auto Shopping - 10h às 18h

Av. Babita Camargos, 1295 - Cidade Industrial

Big Shopping - 10h às 18h

Av. João César de Oliveira, 1275 – Eldorado

Escola Municipal Senador José Alencar - 8h às 13h

R. Crisopácio, 27 - Sapucaias II