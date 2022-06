Homem morre ao tentar furtar cabos da Cemig em BH

De acordo com a Polícia Militar, um vigia de subestação da Cemig, no Bairro Palmares, percebeu movimentação no local após uma queda de energia e, ao se dirigir a um ponto da subestação, viu alguns homens correndo e outro caído ao chão, já sem vida. A suspeita é de que ele participava de uma tentativa de furto de cabos de cobre.

No dia 23 de maio, um homem teve queimaduras de segundo grau ao tentar roubar a fiação elétrica do hotel Othon Palace, no Centro de BH. Dois dias depois a sede do Detran-MG, na na mesma região, ficou sem luz