Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h desta segunda-feira (13/6) para controlar as chamas no posto de gasolina (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) Um caminhão pegou fogo em um posto de gasolina na Avenida Beira Rio, nº 6200, no Bairro Morada do Rio em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (13/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados às 1h.









Sete equipes de bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas. Conforme informado pelos bombeiros, não foi possível precisar a causa do incêndio, que não teve e vítimas.