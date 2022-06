Mulher morre após perder controle e veículo capotar várias vezes em rodovia

Impacto fez com que a condutora fosse ejetada para fora do veículo (foto: PRF / Divulgação )

Uma mulher de 24 anos morreu após o veículo que ela conduzia capotar diversas vezes e ela ser arremessada para fora do automóvel na manhã deste sábado (11/6), na BR-262, na altura do km 404, em Pará de Minas, na região Centro-Oeste do estado.

LEIA MAIS 12:21 - 18/02/2022 Parte de casa desaba e deixa idosa ferida em Pará de Minas

16:28 - 11/06/2021 PM recupera caminhão com carga avaliada em 400 mil reais em Pará de Minas De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 7h20, após a condutora de um carro de passeio do modelo Toyota Corolla, que trafegava sentido interior, perder o controle da direção. O veículo derrapou, saiu da pista e capotou várias vezes no canteiro central. Com o impacto, a jovem foi ejetada para fora do veículo.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento de Pará de Minas, em estado grave. Mas às 11h19, a PRF informou que a vítima morreu pouco após dar entrada no hospital.

A Polícia Civil também compareceu ao local do acidente para a realização da perícia técnica.