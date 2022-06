Trabalhador cai de uma altura de 12 metros em pedreira de Oliveira

Homem foi imobilizado e regatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele não corre risco de morte (foto: CBMMG)

O trabalhador de uma pedreira, no município de Oliveira, no Centro-Oeste do estado, caiu de uma altura de 12 metros, enquanto estava trabalhando na manhã deste sábado (11/6). Companheiros da vítima chamaram o Corpo de Bombeiros.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a vítima consciente, mas desorientada. Tinha um corte na cabeça e uma fratura exposta na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo.

A vítima foi imobilizada e os ferimentos tratados, tendo sido feito a observação dos sinais vitais. A vítima, em seguida, foi encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal de Oliveira.