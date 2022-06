Fim de semana terá chuva e temperaturas baixas em BH

Céu terá muitas nuvens durante todo o sábado em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O fim de semana do Dia dos Namorados promete ter chuvas isoladas e temperaturas baixas na capital mineira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado (11/6) começa com temperaturas amenas e possibilidade de chuva durante todo o dia.

A mínima foi de 17°C de madrugada, e a máxima prevista é de 25°C. O céu terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia. A umidade relativa do ar deve ficar em 65%.

O domingo (12/06) não deve ser diferente. As temperaturas devem ficar entre 16°C e 23°C, com umidade em torno de 65%. O céu ficará encoberto durante o dia, com possibilidade de chuvisco na parte da manhã.

No estado, as regiões Sul e Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata terão céu nublado com chuviscos durante o sábado. Nas demais regiões de Minas, o céu ficará parcialmente nublado.

No domingo, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada em pontos isolados do Sul e Sudoeste do estado. Céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva no Oeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba Zona da Mata.