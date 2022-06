Cemitério de cidade mineira tem apenas 5 vagas; população pede ampliação

Cemitério de Alpinópolis tem mais de 100 anos e restam somente 5 vagas para serem preenchidas (foto: Moisés de Souza)

No cemitério municipal da cidade de Alpinópolis, no Sudoeste de Minas, há apenas cinco túmulos vagos, e a Prefeitura irá fazer uma audiência pública no dia 5 de julho, na Câmara dos Vereadores, para apresentar 6 opções de ampliação dentro do campo santo. É um antigo anseio da comunidade, desde 2007, quando o cemitério começou a ficar pequeno para atender a demanda.

O prefeito Rafael Freire (PSB), desde que assumiu a sua gestão, está preocupado com a situação e quer solucionar o problema. "O Cemitério Municipal já possui mais de 100 anos de uso e, atualmente, temos apenas cinco terrenos disponíveis. Há muito tempo esse problema persiste e nenhuma gestão se preocupou em resolver", disse em sua rede social.

"Quando assumimos a gestão no ano de 2021, uma das primeiras coisas que verifiquei foi a necessidade de ampliação do cemitério. Na época, o mesmo possuía um espaço no fundo, o que permitiu a construção de uma fileira com 20 terreno. Fizemos de forma paliativa, apenas por estar numa época de COVID, até lançarmos a ampliação geral", observou o secretário de Planejamento, Obras e Serviços, Deile Tobias Vaz.

"Muitas famílias que não tinham terreno acabaram comprando para seus entes queridos. No final, agora, temos apenas mais cinco terrenos e optamos pela ampliação do mesmo local, demos a opção de utilizar as laterais de duas ruas, e até mesmo uma opção de utilizar uma praça em frente. Ao todos são seis opções de ampliação que serão apresentadas para a população e votadas pela mesma em uma audiência pública no dia 5 de junho",afirmou Deile.

O cemitério, com mais de 100 anos, foi escolhido para ser ampliado por causa da gestão custo-benefício. "O terreno para a construção de um novo, o proprietário pediu R$ 1,3 milhão, fora as benfeitorias, e mesmo assim, longe da cidade", disse Deile.

Segundo Deile, assim que a audiência pública terminar e resolver onde ficarão as novas sepulturas, o próximo passo será fazer a licitação e começar a obra. "Trabalharão com o sistema de gavetas, claro, o morador querendo pode adquirir as quatro gavetas, que fazem parte de uma sepultura. Cada lote vai ter quatro gavetas”, comentou o secretário.

Pelos cálculos da secretaria, as propostas variam entre 688 gavetas a 2444 gavetas, aproximadamente.