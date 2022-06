Obras na BR-040: confira locais e alterações no trânsito até sexta (10/6)

Para alertar os motoristas que vão utilizar a rodovia nos próximos dias, a Via 040 divulgou cronograma de obras, os locais e a alteração no trânsito em cada uma delas.A concessionária informou ainda que no trecho que compreende a Região Metropolitana de Belo Horizonte, as obras ocorrerão entre 21h e 5h, já que haverá necessidade de estreitamento de pista. Nas demais localidades, os serviços acontecerão entre 7h e 17h.