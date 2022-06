Itabira vence prêmio de melhor gestão de cidade mineradora do Brasil

A premiação aconteceu nessa terça-feira (7/6), em Brasília, onde o prefeito de Itabira esteve presente para receber o prêmio (foto: Divulgação) A cidade Itabira, localizada na Região Central de Minas, foi a vencedora da categoria Gestão do Prêmio Municípios Mineradores, concedido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Agenda Pública, em parceria com o Ministério de Minas e Energia.









Para definir o vencedor da categoria foi observado critérios como capacidade de pagamento da cidade, dispêndio de recursos em Saúde e Educação e número de servidores per capita.





Foi a primeira edição do Prêmio Municípios Mineradores. A premiação tem o intuito de mapear, reconhecer e premiar as práticas e projetos de cidades que abrigam a mineração em seus territórios e que estão potencializando o aprimoramento da governança pública.





A honraria foi dividida em oito categorias e selecionou os vencedores entre 200 cidades em todo Brasil que receberam a Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais (Cfem).





O presidente do Ibram, Raul Jungmann, e os ministros de Meio Ambiente, Joaquim Leite, e de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, também acompanharam a cerimônia.





O prefeito Marco Antônio Lage agradeceu a premiação e dividiu a honraria com toda população itabirana e aos servidores municipais. O chefe do Executivo também destacou o planejamento de curto, médio e longo prazo que é construído em parceria com a mineradora Vale.





"Um orgulho pessoal, mas, mais do que isso, é um prêmio que pertence aos funcionários da Prefeitura de Itabira e à população itabirana. Logo que assumimos, nós procuramos a Vale e apresentamos a proposta de um planejamento construído em forma de cogestão, que prepare Itabira para um futuro sustentável. Uma jornada de gestão qualificada e voltada para a sustentabilidade, com responsabilidade e construção de legados", disse o prefeito Marco Antônio.