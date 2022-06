Plano para proteger áreas de encostas prevê 200 obras em BH

BE

Coletiva na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (08/6), teve a participação do prefeito Fuad Noman, da presidente da Câmara Municipal, vereadora Nely Aquino, e representantes de secretarias da PBH (foto: Jair Amaral) Um plano para mitigar risco de deslizamento de encostas em Belo Horizonte com 200 obras previstas até 2023 foi apresentado nesta quarta-feira (8) na prefeitura da capital. O Programa de Gestão do Risco Geológico-Geotécnico é criado após recordes históricos de remoção de famílias após as chuvas entre 2019 e 2020.









"É na seca que se combate os efeitos da chuva. O Brasil está vivendo nesse momento, graves crises com área de encostas. Vimos Petrópolis, é lamentável a situação de Recife. E quando você olha, é exatamente a encosta que desce e leva casa, bens, leva pessoas. O número de mortes é extremamente em alto", disse o prefeito Fuad Noman (PSD), relembrando casos recentes de desastres com desabamentos no país.





Em Belo Horizonte, o histórico recente não mostra um cenário diferente. Nas chuvas de 2020, mais de mil famílias foram removidas de suas residências por risco geológico. De acordo com o subecretário de Obras e Infraestrutura, Leandro César Pereira, a média histórica é de 30 remoções por ano. Atualmente, 880 famílias seguem fora de casa por riscos na estrutura do imóvel.

Plano anunciado no Twitter

O anúncio de que a capital mineira teria um programa de Gestão do Risco Geológico-Geotécnico foi feito pelo prefeito Fuad Noman em sua conta no Twitter , no último dia 1º.

Já na posse como chefe do Executivo municipal, em março deste ano, Fuad Noman chegou a comentar sobre a necessidade de avaliação das encostas na cidade.