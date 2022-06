Risco geológico em BH: saiba onde serão feitas obras para áreas de encostas

Trabalhos já começaram na Rua Flavita Bretas. PBH planeja entregar 70 obras até o período chuvoso deste ano (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O Programa de Gestão do Risco Geológico-Geotécnico, anunciado nesta quarta-feira (8) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), prevê obras para conter o risco de deslizamento de encostas nas nove regionais de Belo Horizonte.









A maior parte das obras será feita nas regionais Leste e Centro-Sul, que concentram 62 das intervenções que já estão, ao menos, na fase de projetos.





Além de estruturas para conter o terreno e estabilizar as encostas, há obras que levarão sistema de saneamento para regiões da cidade. A infiltração de água e esgoto de forma irregular no solo é um dos problemas que acentua o risco geológico nas encostas.





O projeto é apresentado como forma de mitigar o perigo representado pelos deslizamentos de encostas na capital mineira. As intervenções, no entanto, ficarão longe de resolver o problema por completo, já que a cidade contabiliza cerca de 800 áreas com risco geológico





As obras são divididas entre projetos padrão, que são desenvolvidos a partir do Programa Estrutural em Área de Risco (Pear), elaborado por equipes da prefeitura; e os projetos específicos, que exigirão a contratação de profissionais de empresas que prestarão serviços ao município.





Veja onde serão feitas as obras do projeto que já tem, ao menos, o projeto iniciado:





Regional Barreiro (14 locais)

A Regional Barreiro ainda não tem obras em execução. Das 14 intervenções, 6 estão programadas, 7 estão em fase de contratação de projeto e uma aguarda processo de licitação.





Mapa com obras previstas na Regional Barreiro (foto: PBH/ Divulgação)









Projetos padrão





Vila Cemig- Rua Colibri, 78

Vila Bernadete- Rua Doze, 403

Vila Pinho- Rua Coletora

Vila Independência- Rua Flor de Liz

Vila Independência- Rua Germano do Nascimento

Vila Mangueiras- Rua Vicente Dias Melo





Projetos específicos





Vitória da Conquista- Rua El Shaday

Vitória da Conquista Rua El Shaday

Vila Ecológica-Rua Central de Minas.

Vila Ecológica- Rua. Ecológica

Jardim Liberdade Rua. Liberdade Jardim Liberdade-Beco Cristiano de Almeida

Jardim Liberdade - Rua da Mina

Jardim Liberdade - Rua do Canal

Bonsucesso Rua Bem Viver









Regional Centro-Sul- 28 locais

A grande maioria das obras na Regional Centro-Sul será feita na região do Aglomerado da Serra, maior conjunto de favelas do estado. Na Vila Nossa Senhora de Fátima estão previstas 16 intervenções para evitar acidentes com deslizamentos de morros e encostas.





Ao todo, já estão, ao menos em fase de projeto, 28 obras na Regional Centro-Sul. Apenas uma delas já começou a ser realizada: a intervenção na Rua Flavita Bretas, na Vila Bandeirantes (Foto).









Mapa com obras previstas na Regional Centro-Sul (foto: PBH/ Divulgação)









Projetos padrão





Nossa Senhora de Fátima Beco da Paz

Nossa Senhora de Fátima - Beco Novo Horizonte

Nossa Senhora de Fátima- Beco Petrolina

Nossa Senhora de Fátima - Beco João Gomes.

Nossa Senhora de Fátima- Beco São Carlos

Nossa Senhora de Fátima - Beco Esperança

Nossa Senhora de Fátima - Rua Joana D'Arc

Nossa Senhora de Fátima- Rua Flor de Maio

Nossa Senhora de Fátima- Rua Nova

Nossa Senhora de Fátima- Rua Maria Rodrigues

Nossa Senhora de Fátima - Rua São Carlos

Nossa Senhora de Fátima- Rua São Tomás

Fazendinha - Rua José Justino

Fazendinha Beco- Dona Benta

Novo São Lucas Beco- Pomar do Cafezal

Nossa Senhora de Fátima - Rua Pablo Neruda

Novo São Lucas- Beco Castelo Novo

Santa Rita de Cássia - Rua Tancredo Neves, 49

Beco Castelo Novo, 285

NS Conceição Beco. Dona Alvina, 487

Nossa Senhora de Fátima- Beco João Gomes, 24

Nossa Senhora de Fátima- Beco João Gomes, 24

Vila Estrela Beco- São João, 220A

Vila Estrela Beco- São João, 220A

Nossa Senhora de Fátima - Rua Nossa Senhora de Fátima









Projetos específicos





Marçola- Setor 4

Fazendinha- Rua da Adutora

Vila Bandeirantes- Rua Flavita Bretas Trecho 2C









Regional Leste- 34 locais

A Regional Leste concentra o maior número de obras, com 34 intervenções previstas. Dessas, 22 acontecerão no Conjunto Taquaril, todas elas já programadas.





No Bairro Mariano de Abreu está outro ponto de concentração de obras. São 4 pontos que já têm projetos concluídos, mas aguardam licitação.









Mapa com obras previstas na Regional Leste (foto: PBH/ Divulgação)





Projetos Padrão





Conjunto Taquaril- Rua São Pedro 25

Conjunto Taquaril Rua São Vicente

Conjunto Taquaril - Rua Aeroporto

Conjunto Taquaril - Rua Barreiro 35

Conjunto Taquaril- Rua Arco-íris 234

Conjunto Taquaril - Rua Coração de Jesus

Conjunto Taquaril- Rua Divinópolis

Conjunto Taquaril - Rua Jatobá

Conjunto Taquaril- Rua Laguna

Conjunto Taquaril- Rua Monte Carvalho

Conjunto Taquaril - Rua Nova Esperança

Conjunto Taquaril - Rua Prado

Conjunto Taquaril Rua Princesa Isabel 15

Conjunto Taquaril- Rua São João Batista 05

Conjunto Taquaril - Rua Prado

Conjunto Taquaril- Rua Santo André

Conjunto Taquaril- Rua Saudade

Conjunto Taquaril - Rua Tirol

Conjunto Taquaril- Rua Anchieta, 25

Conjunto Taquaril- Rua Arco Íris 419

Alto Vera Cruz- Rua Itamar 162 A

Alto Vera Cruz- Rua Itamar- 162 C

Caetano Furquim- Rua Mairink 586

Caetano Furquim Rua Mairink 586

Alto Vera Cruz - Beco Antônio Filipe Araújo

Conjunto Taquaril- Rua São João Batista 10









Projetos específicos





Mariano de Abreu - Pedreira I

Mariano de Abreu - Pedreira II

Mariano de Abreu - Pedreira III

Mariano de Abreu - Pedreira IV

São Rafael- Pedreira Pompéia

Conjunto Taquaril - Rua Gameleira

Vila Cônego Pinheiro A

Vila da Área









Regional Norte- 19 locais





Na porção Norte da capital, duas obras já começaram a sair do papel, elas acontecem nos bairros Jardim Felicidade e Mirante do Tupi. No entanto, a maior parte das obras previstas para a regional ainda aguarda a contratação de um projeto.





O Bairro Novo Lajedo é onde a maior parte das intervenções se concentra. Todos os 8 pontos de risco do local estão em fase de contratação do projeto.

Mapa com obras previstas na Regional Nordeste (foto: PBH/ Divulgação)

Projetos padrão





São Tomás - Rua Barão de Coromandel

Novo Aarão Reis

Jardim Felicidade Rua Márcio Lafaiete Coelho

Mariquinhas - Beco do Campo





Projetos específicos





Vila Primeiro de Maio-Setor 2

Vila Mariquinhas

Vila Boa União

Novo Lajedo- Rua Progresso

Novo Lajedo - Rua Bonsucesso

Novo Lajedo- Rua Pedro Lima

Novo Lajedo- Rua Monteverde

Novo Lajedo - Rua Paraíba

Novo Lajedo - Rua Monte Belo

Novo Lajedo- Avenida Des. Cândido Oliveira

Novo Lajedo- Rua Martinez C. de Souza

Jardim Felicidade- Rua Balbina Fernandez

Jardim Felicidade- Rua Juvenil H. Fernandez

Jardim Felicidade - Av. A

Mirante do Tupi - Rua Flor de Liz









Regional Nordeste- 6 locais

Mapa com obras previstas na Regional Noroeste (foto: PBH/ Divulgação)

A Regional Nordeste tem o menor número de pontos assinalados pelo Programa de Gestão do Risco Geológico-Geotécnico. Das 6 obras programadas, metade já está programada, 2 esperam processo de licitação e 1 aguarda a contratação do projeto.





Três obras estão previstas para a Vila Beira Linha, duas para o Conjunto Paulo VI e uma para a Pedreira Pitangui.









Projetos padrão

Conjunto Paulo VI - Rua Santuário

Conjunto Paulo VI - Rua Esperança

Beira Linha Rua Padre Argemiro









Projetos específicos

Pedreira Pitangui-Rua Borba Gato

Vila Beira Linha - Setor 6

Vila Beira Linha Setor 8.









Regional Noroeste- 7 locais





Mapa com obras previstas na Regional Norte (foto: PBH/ Divulgação)

Das 7 obras previstas para a Regional Noroeste, 3 serão na Pedreira Prado Lopes. As vilas Lorena, Coqueiral, Califórnia e São Francisco das Chagas têm um ponto de risco contemplado pelo projeto em cada uma.





Também na Regional Noroeste não há obras em execução. São 4 já programadas e 3 esperando licitação.





Projetos padrão





São Francisco das Chagas- Rua Espinosa

Pedreira Prado Lopes Rua Pedro Lessa

Vila Califórnia - Av. Avaí 502

Vila Coqueiral Rua Rainha das Flores





Projetos específicos





Pedreira Prado Lopes-Pedreira UMEI Maria da Glória

Pedreira Prado Lopes-Pedreira Carlos Goes

Vila Lorena- Setor 1





Regional Oeste- 9 locais





Mapa com obras previstas na Regional Oeste (foto: PBH/ Divulgação)

As obras já começaram na Rua Jornalista João Bosco, na Vila Vista Alegre. As outras 8 intervenções previstas para a Regional Oeste ainda não saíram do papel, incluindo uma na Rua Martins Soares, na mesma vila, que já está programada.





Na Regional, duas obras no Bairro Cabana do Pai Tomás estão em fase de execução do projeto e duas no Morro das Pedras aguardam a contratação do projeto.









Projetos padrão





Pantanal Rua Geraldo Vasconcelos

Pantanal - Rua Onze de Dezembro

Vila São Jorge I - Rua Isabel

Vila Vista Alegre - Rua Martins Soares

Vila Vista Alegre - Rua Jornalista João Bosco





Projetos específicos





Cabana do Pai Tomás-Pedreira

Morro das Pedras-Beco Clara

Morro das Pedras-Beco Esperança

Cabana do Pai Tomás-Divisa Colina





Regional Pampulha- 15 locais

Mapa com obras previstas na Regional Pampulha (foto: PBH/ Divulgação)

A Vila Jardim Alvorada terá 13 das 15 obras previstas para a Regional Pampulha. Apenas 2 já estão programadas, 7 aguardam contratação de projeto, 2 esperam processo de licitação, uma está em fase de execução de projeto e outra já foi iniciada.





O Bairro Novo Ouro Preto é onde estão os outros 2 pontos de risco assinalados na regional. Ambas as obras já estão programadas, mas não começaram.









Projetos padrão





Novo Ouro Preto - Rua Otaviano Neves 306

Novo Ouro Preto - Beco Dois

Vila Jardim Alvorada - Rua Flor da Ameixa 79

Jardim Alvorada- Beco Salomão





Projetos específicos





Vila Jardim Alvorada-Rua Flor do Amendoim

Vila Jardim Alvorada-Rua Flor do Oriente

Vila Jardim Alvorada-Rua Flor do Campo Vila

Jardim Alvorada-Rua Waldemar Pequeno

Vila Jardim Alvorada-Rua Engenho do Ouro

Vila Jardim Alvorada-Beco da Paz Vila

Jardim Alvorada-RuaLeo Marante

Vila Jardim Alvorada - Setor 5

Vila Jardim Alvorada-OP 13/14 - EmpRua 92 Vila

Jardim Alvorada - Setor 8

Vila Jardim Alvorada-Rua Jose Antonio Silva









Regional Venda Nova-8 locais

Mapa com obras previstas na Regional Venda Nova (foto: PBH- Divulgação)

Na Regional Venda Nova, 2 obras já estão sendo realizadas. Uma no Bairro Minas Caixa e outra na Vila Nossa Senhora Aparecida.





O Bairro Jardim Europa concentra 3 das 8 obras da Regional, que aguardam a contratação de projeto.









Projetos padrão





Vila São João Batista Rua das Taboas 116

Vila Nossa Senhora Aparecida - Rua Ana Josefina





Projetos específicos





Jardim Comerciários-Rua Davidson P. Rocha

Jardim Europa-Rua Moises F. da Rocha

Jardim Europa - Rua Elaney

Jardim Europa Rua Dr. Fábio Tito

Minas Caixa - Beco do Pilar

Vila Nossa Senhora Aparecida