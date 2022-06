Congresso quer aproximar com formação gratuita família, escola e sociedade

Estudantes e professores se unem a família e palestrantes para melhorar o ambiente escolar (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)



Numa perspectiva de enfrentamento ao momento em que se vive, o congresso quer levar a uma reflexão sobre a importância da Comunicação e Transmissão de Valores tanto no ambiente familiar como escolar e de convivência social, fortalecendo a ideia do acolhimento afetivo na formação de um verdadeiro cidadão. Um congresso, com palestras gratuitas, quer melhorar, por meio de formação, a integração escolar com pais, familiares, educadores, sociedade e professores. O evento ocorre nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2022 o 58º Congresso Nacional da Escola de Pais do Brasil (EPB).Nesta 58ª edição a programação está construída sob três eixos temáticos: Família, Escola e Sociedade.Numa perspectiva de enfrentamento ao momento em que se vive, o congresso quer levar a uma reflexão sobre a importância da Comunicação e Transmissão de Valores tanto no ambiente familiar como escolar e de convivência social, fortalecendo a ideia do acolhimento afetivo na formação de um verdadeiro cidadão.



O objetivo da edição do 58º Congresso Nacional da Escola de Pais do Brasil é trazer reflexões teórico-práticas para as relações interpessoais no pós isolamento social, que permita uma redescoberta do outro em todas as suas dimensões.



Preocupada com o fortalecimento dos vínculos afetivos e socioemocionais dentro e fora da família, a Escola de Pais do Brasil busca, com esse evento, contribuir para um despertar de novos entendimentos com os temas que a programação propõe.

Programação Eixo Família



(08/06/2022 - 20h)

Daniela Freixo de Faria

Como conhecer sobre o seu temperamento pode colaborar para o bom relacionamento familiar?



(08/06/2022 - 21h)

Sandra Fedullo Colombo

Família: a dança entre as forças de pertencimento e autonomia



Eixo Escola



(09/06/2022 - 20h)

Leo Fraiman

A construção de projetos de vida a partir de valores humanos



(09/06/2022 - 21h)

Carolina Ligocki e Leonardo Silva

A Educação Financeira e sua importância na formação de valores humanos



Eixo Sociedade



(10/06/2022 - 20h)

Paulo Ceccarelli

A interferência das drogas no psiquismo dos adolescentes



(10/06/2022 - 21h)

Eduardo Ferreira-Santos