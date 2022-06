BH terá tarde quente e clima seco; frente fria vai mudar temperaturas em MG

Sem previsão de chuva para a RMBH, umidade relativa do ar fica em 35% nesta quarta (08) (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press) A quarta-feira (08/6) é de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte, com temperaturas que variam entre 12,1ºC, registrada na estação Pampulha, e 27ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









No estado, a menor temperatura registrada foi em Águas Vermelhas, no extremo Norte de Minas, com 5,2ºC, e a maior temperatura prevista hoje é de 31ºC, no Triângulo Mineiro.





Há possibilidade de chuva isolada na Região Sul do estado, no Triângulo, no Campo das Vertentes e na Zona da Mata.



Frio de volta





Uma nova massa de ar polar é prevista para chegar no país, e temperaturas começam a declinar no sul do Brasil a partir desta quinta-feira (09/6).



Em Minas Gerais, os efeitos da frente fria começam a aparecer na próxima segunda- feira (13/6), no Sul do estado, e em Belo Horizonte, as temperaturas começam a cari na terça-feira (14/6).



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais