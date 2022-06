Anaya, caçula da família de gorilas do Zoo de BH, completa 3 anos

A gorila Lou Lou com a recém-nascida Anaya, em 2019 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )



Esta quarta-feira (8/6) será de festa no zoológico de BH. Anaya, a gorila caçula da família de sete animais que vivem no local, completa três anos. Para comemorar a data, a equipe de educação ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, gestora do local, vai promover um bate-papo com os visitantes sobre a simpática família e seus hábitos, apresentar as ameaças e como contribuir para a preservação da espécie.





A atividade acontece no túnel dos gorilas, de 9h às 11 e de 14h às 16h, e a participação é gratuita.





O aniversário de Anaya, além do desenvolvimento e convívio saudáveis de todo o grupo no zoo de BH, é motivo de comemoração da equipe técnica responsável por seus cuidados. Isso porque Belo Horizonte é a única cidade da América do Sul que tem um grupo de gorilas e, ainda, conseguiu desenvolver um programa reprodutivo dessa espécie ameaçada de extinção. Ao todo, já nasceram na capital mineira cinco gorilas, um deles morreu ainda filhote, em 2021





Anaya é a primeira fêmea, um fato menos comum nos grupos que estão sob cuidados humanos em todo o mundo.





Conservação ambiental





Há mais de 40 anos o zoológico de BH mantém gorilas da subespécie Gorilla gorilla gorilla (também chamada popularmente de "gorila da planície ocidental"). Desde então, busca a manutenção e reprodução dos animais.





Os adultos atuais chegaram em BH vindos de instituições diferentes:





As fêmeas Lou Lou e Imbi vieram do Reino Unido (do Zoológico Howletts – Fundação Aspinall),

O macho Leon (nascido em Israel) veio de Tenerife, na Espanha (do Zoo Loro Parque)





A chegada dos animais foi possível após a recomendação da Associação Europeia de Zoológicos e Aquários (European Association of Zoos and Aquaria, EAZA, em inglês), baseada na experiência de manejo da espécie pelo zooógico de BH e na obtenção de licenças junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Ministério da Agricultura.





Para o presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Sérgio Augusto Domingues, o sucesso da manutenção desse grupo de gorilas em BH é resultado do reconhecimento da comunidade internacional sobre o empenho e dedicação da equipe técnica do local.





"Nenhuma outra cidade da América do Sul hoje possui sequer um indivíduo da espécie. E nós temos um grupo, uma família agora com sete gorilas. Após muitos anos de capacitação e aprimoramento de ações relacionadas aos cuidados com esses primatas é possível comemorar a solidez de um trabalho coletivo que envolve conhecimento nas áreas de bem-estar animal, biologia e veterinária. Todo esse esforço representa a essência e importância da existência de zoológicos bem estruturados: a conservação das espécies e o potencial para desenvolvimento de ações de educação ambiental", afirma Sérgio.





Conheça o grupo de gorilas do zoo de BH





IMBI





Nascimento: 2000

Quando chegou ao Zoo de BH: 2011

De onde veio: Reino Unido





LEON





Nascimento: 1998

Quando chegou ao Zoo de BH: 2013

De onde veio: Espanha





LOU LOU





Nascimento: 2004

Quando chegou ao Zoo de BH: 2013

De onde veio: Reino Unido





SAWIDI





Nascimento: 05 de agosto de 2014, no Zoo de BH

Pais: Lou Lou e Leon





JAHARI





Nascimento: 10 de setembro de 2014, no Zoo de BH

Pais: Imbi e Leon





AYO





Nascimento: 08 de maio de 2017

Pais: Imbi e Leon





ANAYA