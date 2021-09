Zoológico de Belo Horizonte registra nascimento de mais um gorila

O zoológico de Belo Horizonte registrou, na madrugada desta sexta-feira (3/9), o nascimento de mais um gorila. Segundo a prefeitura da capital mineira, o filhote da espécieé o quinto a ganhar vida na cidade, que conta com o primeiro grupo reprodutivo da espécie, até o momento, em um zoológico da América do Sul.

Filhote não sai do colo da mãe, segundo equipe do zoológico de BH

Os gorilas da planície ocidental estão ameaçados de extinção, segundo classificação internacional. Mas o gorilinha recém-nascido contará com seu grupo, que é composto, por exemplo, pela mãe Imbi e pelo pai Leon. Ainda não é possível saber o sexo do gorilinha, que nasceu uma semana antes do aniversário de 7 anos do irmão Jahari.