Filhote de gorila morre no Zoológico de BH ao cair de altura de três metros

Filhote de gorila nas mãos da mãe, Imbi (foto: Divulgação/Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica) Um filhote de gorila morreu na manhã deste domingo (26/12) no Zoológico de Belo Horizonte. Segundo informações da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), o animal, que nasceu em 3 de setembro deste ano , sofreu queda brusca de uma altura de três metros quando estava pendurado nas costas de uma das irmãs, após uma brincadeira entre a família de primatas.









Os tratadores se deslocaram para o local logo após a primeira queda e, ao chegar, conseguiram separar a família do pequeno gorila. Os especialistas retiraram o filhote, e um atendimento foi iniciado.





Contudo, o animal já estava sem pulsação e movimentos respiratórios. Além disso, ele apresentava "hemorragia nasal, edema na região orbicular, e laceração no lóbulo auricular esquerdo, compatíveis com o quadro de queda e traumatismo na região crânio-encefálica", diz trecho da nota da FPMZB, encaminhada pela Prefeitura de BH.

Após a constatação do óbito, os tratadores retornaram com o corpo do animal à família, que se despediu do filhote. Além dos irmãos Jahari e Anaya e a mãe Imbi, a família conta com o pai, Leon.

Agora, o zoo aguarda orientações do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas de Gorilas, do qual faz parte, para definir o melhor destino para o pequeno gorila, passada a necrópsia. BH é reconhecida por ser a primeira e única cidade da América do Sul a abrigar um grupo reprodutivo da espécie, ameaçada de extinção.