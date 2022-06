Em 10 de março, Petrobras reajustou em 24,9% o preço do diesel e em 18,8% o da gasolina nas refinarias (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O posto de combustíveis Antunes Ltda, em Belo Horizonte, foi multado em R$ 52.627,78 por praticar preço abusivo na venda de combustíveis. O estabelecimento está localizado na Avenida Portugal, 2.603, bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha.De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o posto estava cobrando um valor mais alto para os clientes após o reajuste imposto pela Petrobras, sem, entretanto, adquirir o estoque de combustíveis com os preços atualizados.Em 10 de março, a Petrobras aumentou em 24,9% o preço do diesel e em 18,8% o da gasolina nas refinarias. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon BH) fiscalizou o posto na mesma data e encontrou os combustíveis inflacionados.Na mesma época, outros estabelecimentos foram avaliados pelo Procon, que abriu pelo menos dez investigações de preços abusivos.A reportagem doentrou em contato por telefone com o Posto Antunes, porém não obteve retorno. A empresa pode recorrer da multa de R$ 52 mil.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda