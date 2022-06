Policial Militar que morreu em acidente em SP atuou 12 anos no Sul de Minas

O cabo Moisés Rodrigues Júnior tinha 37 anos e era membro da Polícia Militar desde 2009 (foto: Portal da Cidade Mogi Mirim / Redes Sociais)





Um policial militar que atuava no Sul de Minas morreu em um acidente de trânsito na última terça-feira (31/05), no km 181 da Rodovia SP-342, entre Mogi Mirim e Espírito Santo do Pinhal. O cabo Moisés Rodrigues Júnior tinha 37 anos e era membro da Polícia Militar desde 2009, ano de sua formatura.





De acordo com a PM, há mais de 12 anos, ele trabalhava na segurança do Sul de Minas, onde ficou 7 anos e 6 meses atuando em Albertina e 5 anos em Jacutinga. O cabo foi enterrado na tarde dessa quarta-feira (1º) em Mogi Mirim/SP. Ele era casado.

O acidente aconteceu por volta das 20h de terça-feira, quando o PM bateu a moto que pilotava na traseira de um caminhão após perder o controle do veículo. O motorista do caminhão, de 48 anos, informou aos policiais que estava na faixa da direita, quando sentiu um forte impacto na traseira do veículo e que, ao olhar o retrovisor, viu o motociclista caído. O caminhão estava carregado de piso cerâmico e tinha placas de São João da Boa Vista.





O policial chegou a ser socorrido pelo resgate da Renovias, concessionária responsável pela rodovia, mas morreu a caminho da Santa Casa de Misericórdia de Espírito Santo do Pinhal/SP.





De acordo com a Polícia Militar, o cabo Moisés Rodrigues morava em Espírito Santo do Pinhal e estava visitando a família em Mogi Mirim. Ele retornava para casa quando aconteceu o acidente. Militares de Jacutinga disseram que o colega viajava para o município apenas para trabalhar.





"Foi realizado o teste do etilômetro no condutor do caminhão, sendo que o resultado deu negativo para alcoolemia. O caminhão foi liberado no local e o disco do diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade foi retirado e apreendido pela Perícia Técnica", explicou a PM.





Mensagem de luto





A 17ª região de Polícia Militar de Minas Gerais publicou uma mensagem de luto em apoio aos familiares nas redes sociais. Alguns policiais compareceram no enterro do colega para prestarem as últimas homenagens.





"Com pesar, comunicamos o falecimento do nosso irmão de farda Cabo PM Moisés Rodrigues Júnior, lotado em Jacutinga/MG. Ontem à noite, 31/05, o militar sofreu um acidente e não resistiu aos ferimentos. Seu corpo foi sepultado no final desta tarde, 01/06, na cidade de Mogi-Mirim/SP. O militar tinha 37 anos e estava na PMMG desde 2009. Que Deus conforte toda a família neste momento!", escreveu a corporação.





Iago Almeida / Especial ao EM