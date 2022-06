Dupla é presa com 12 identidades falsas dentro do tênis, no Triângulo

Os suspeitos disseram que adquiriram os documentos falsos nas proximidades da Ponte de Água Vermelha (foto: avozdascidades.com.br/Reprodução) Dois homens em um carro foram presos nessa quarta-feira (1/6) pela Polícia Militar Rodoviária na MG-255, próximo de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, com 12 identidades falsas, sendo seis com fotos do motorista e outras seis com fotos do passageiro.

O motorista contou ainda que pagou R$ 1,2 mil, via PIX, para comprar os RGs falsos e que teria recebido os documentos de um indivíduo na rodovia, perto da divisa de Minas com São Paulo, na ponte de Água Vermelha (Iturama, Triângulo).

Ainda segundo informações do registro da PMRv, as 12 identidades falsas foram localizadas dentro do tênis de um dos suspeitos após os militares perceberem que ele estava andando com o calçado solto nos pés.

Os militares também encontraram com a dupla o RG de uma mulher, que seria mulher do motorista, e uma folha de cheque no valor de R$ 9 mil, sem procedência.

Eles foram presos e levados para a Delegacia de PC de Frutal para as próximas providências.