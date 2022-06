UFMG reabre Terraço Astronômico do Espaço do Conhecimento neste sábado (4)

Terraço Astronômico conta com três telescópios que permitem visualizar os astros; um deles é específico para visualização do sol sem causar danos à visão (foto: Celton Oliveira/Divulgação) O Terraço Astronômico do Espaço do Conhecimento UFMG retoma suas atividades neste sábado (4/6) após 2 anos fechado por causa da pandemia da COVID-19. O terraço para observação dos astros conta com dois telescópios e um teto retrátil, permitindo visualizar diferentes objetos. A visitação é gratuita, e começa às 17h30. Serão distribuídas 70 senhas, por ordem de chegada.

As observações solares também serão retomadas nos dias 12, 19 e 26 de junho, a partir das 11h. O Espaço do Conhecimento possui um telescópio específico para observação do sol, que possui um filtro especial que permite observar detalhes da superfície solar sem causar danos à visão. Estarão disponíveis 70 senhas para visitação. A distribuição começa a partir das 10h.



