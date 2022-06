PBH abre consulta pública sobre travessia de pedestres no Centro de BH

Prefeitura consulta população para propor medidas de intervenção na travessia de pedestres (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu, nesta quarta-feira (01/06), uma consulta pública online para receber sugestões e entender os principais gargalos para tornar a travessia de pedestres mais segura no Centro de BH. O projeto prevê intervenções para melhorar a acessibilidade e sinalização da região central.A maior parte das intervenções, coordenadas pela BHTrans, se concentra nas proximidades do terminal rodoviário de Belo Horizonte e shoppings populares. O plano prevê alteração, por exemplo, na esquina da avenida Oiapoque com a avenida Vinte Um de Abril, onde não há sinalização semafórica para controle de passagem e os pedestres disputam espaço com os carros.No entorno estão previstas, ainda, intervenções nas ruas Saturnino de Brito, Curitiba, Guaicurus, São Paulo e Avenida Santos Dumont. A Rua Guaicurus, próximo a Rua São Paulo, por exemplo, conta com um grande fluxo diário de pedestres que arriscam a travessia entre os carros, já que não há faixa no local.O projeto também contempla mudanças na altura da Galeria do Ouvidor, na esquina da Rua São Paulo com Carijós e Tamoios, e no encontro com a Avenida Amazonas. No site da PBH, a população pode apontar outros pontos de atenção . A consulta pública ficará aberta para envio de sugestões até o dia 30 de junho.A medida pretende recompor o passeio de algumas vias, realizar o acréscimo de calçada, implantar uma travessia elevada e ilha de refúgio para pedestres, regular as travessias e implantar semáforos para tornar o trajeto mais seguro.



A iniciativa é um complemento ao projeto priorização do transporte coletivo na capital, que criou novas faixas exclusivas para ônibus nos principais corredores da região central, além das ciclovias das ruas Goiás e Sergipe.