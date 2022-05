Homem com faca é preso tentando entrar na casa de prefeito

Faca apreendida com homem que tentou invadir casa do prefeito de Montes Claros

Um homem, de 38 anos, foi preso depois de tentar entrar armado com uma faca na casa do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania).



O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira, na cidade do Norte de Minas. O suspeito foi contido por homens da Guarda Municipal, que vigiam a residência do prefeito, no Bairro Todos Santos, na região central do município.

O homem foi identificado apenas por V. A. S. e já tem passagens anteriores pela polícia. Ele foi preso pela Polícia Militar (PM) e levado para a delegacia de plantão. Acabou liberado, após assinar um ermo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo porte de arma branca, comprometendo-se a comparecer em audiência judicial.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, V. A. S. apareceu em frente à casa e e disse aos guardas municipais que queria entrar no residência porque “é amigo do prefeito”.

Nesse momento, consta no relatório policial, um dos guardas percebeu que o homem carregava uma faca na cintura.

Os guardas municipais conseguiram conter o estranho e aprender a faca. Ele entrou em luta corporal com um dos guardas,segundo o Boletim.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem. Ele resistiu à prisão, mas foi dominado pelos policiais com técnicas de imobilização. Em seguida, foi encaminhado para a delegacia de plantão.

De acordo com uma fonte do Estado de Minas, o suepeito já teve envolvimento em crimes de homicídio e furto.

Procurada, na manhã desta terça-feira, assessoria da Polícia Civil em Montes Claros confirmou que o autor da tentativa de invasão da residência do chefe do executivo municipal já cumpriu mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), mas que tem detalhes sobre os crimes que ele teria cometido.

A asssessoria da Polícia Civil informou ainda que o homem foi liberado e não chegou a prestar depoimento porque ele “não invadiu”a casa do prefeito e “não houve ameaça”.

Também na manhã desta terça-feira, a reportagem tentou mas não conseguiu contato com o prefeito Humberto Souto