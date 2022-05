Governo de Minas pede que ação contra Tamisa fique na Justiça Estadual

Área da Serra do Curral onde o empreendimento da Tamisa foi licenciado pelos órgãos ambientais de Minas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Taquaril Mineradora S.A. (Tamisa) e o governo do estado de Minas Gerais solicitaram o deslocamento de ação da Prefeitura de Belo Horizonte contra empreendimento minerário na Serra do Curral da Justiça Federal para a Justiça Estadual. Em documento assinado nesta quinta-feira (26/5), o Executivo estadual alega que o caso não compete à esfera federal do Judiciário.









Além disso, na contestação, a Tamisa afirma que a prefeitura busca, em instância federal, anular um procedimento feito por órgão competente do estado sem determinar quais são as irregularidades no processo de licenciamento ambiental.





Os documentos também citam processos relacionados ao empreendimento na Serra do Curral em tramitação na 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, instância estadual. Segundo a defesa da Tamisa, os processos devem ser remetidos ao juízo da Justiça mineira para evitar decisões conflitantes.





As contestações foram enviadas para apreciação da 22ª Vara Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, onde foi ajuizada a ação da Prefeitura de Belo Horizonte.





A reportagem tentou contato com a prefeitura da capital, mas não teve sucesso até a última atualização desta matéria.