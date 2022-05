Máscaras voltam a ser obrigatórias em escolas e farmácias de Betim

Máscaras voltam a ser obrigatórias em escolas de Betim e Nova Lima, em virtude do aumento de casos de COVID (foto: Pixabay) A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, determinou pela volta do uso obrigatório de máscaras nas escolas do município, tanto públicas quanto particulares, e também nas farmácias da cidade. Para as escolas, a medida vale a partir de segunda-feira (30/5) e nas farmácias, o uso já é obrigatório nesta quinta-feira (26/5).









A cidade não emite informes epidemiológicos, mas de acordo com o painel da Secretaria de Estado de Saúde, a incidência de casos de COVID é de 12,6 por 100 mil habitantes na última semana. O total de casos confirmados em 2022 na cidade de Betim é de 13.973.





Na quarta-feira (25/5), Nova Lima, também na RMBH, voltou com o uso obrigatório de máscaras tanto nas escolas quanto em unidades de saúde do município. O decreto municipal determinou a retomada das máscaras como “medida de cautela” em virtude do aumento de casos de COVID na cidade.





A Prefeitura de Betim ainda alertou para a baixa adesão da vacinação de crianças no município. Até o momento, somente 54,1% das do público entre 5 e 11 anos completou o esquema vacinal. Além disso, a imunização contra a gripe também tem números abaixo da expectativa, com 25,4% das crianças vacinadas contra a Influenza.









Números COVID





Em Minas, o número de casos de COVID-19 tem crescido a cada novo boletim epidemiológico. Até o dia 25 de maio, o estado já tem 36.862 confirmações, cerca de 20% a mais do que o que foi registrado durante todo o mês de abril.





A média móvel de novos infectados está em 2.146,4 casos por dia em Minas Gerais. Quando as máscaras foram liberadas em todo o estado, em 1° de maio, o número era de 702 casos diários.