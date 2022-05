Bombeiros resgatam gambá em mamoeiro de 5 metros, nesta quarta (25), em MG

Segundo os militares, o solicitante informou que os cães da rua assustaram o gambá, pois queriam atacá-lo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros resgatou um gambá, na manhã desta quarta-feira (25/5), na Rua João Cândido de Almeida, em Boa Esperança, região Sudoeste de Minas Gerais. O animal estava no alto de um pé de mamão, com aproximadamente cinco metros de altura.Segundo os militares, o solicitante informou que os cães da rua assustaram o gambá, pois queriam atacá-lo. Com o uso de uma escada, ferramenta conhecida como cambão e caixa para capturar o animal, foi possível deixá-lo em segurança.Como o animal não apresentou nenhum ferimento, a equipe soltou o gambá no habitat dele, afastado do centro da cidade.