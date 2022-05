Servidores da PBH recebem a primeira parcela do 13º salário em julho

Anúncio da Prefeitura de Belo Horizonte foi feito hoje (23) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje que vai pagar a primeira parcela do 13º salário de todo o funcionalismo municipal no dia 20 de julho. São mais de R$ 170 milhões distribuídos entre os 46 mil agentes públicos e 20 mil aposentados e pensionistas.

“Enfrentamos nos últimos anos a maior crise sanitária da história mundial, o que nos exigiu esforços extraordinários e ainda mais rigor nas contas públicas. Mesmo diante desse cenário, nunca atrasamos ou parcelamos o salário dos servidores. E assim pretendemos seguir”, afirmou o prefeito Fuad Noman

O pagamento da segunda parcela está previsto para dezembro.

Comércio comemora



A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) comemorou a decisão.

“A antecipação do pagamento do 13º. salário do funcionalismo público municipal certamente terá reflexos positivos nas vendas do comércio da capital”, afirmou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva.



“Estamos próximos do Dia dos Namorados, uma data importante para o comércio e a antecipação do pagamento do funcionalismo pode ajudar nas vendas. O comércio vem vivendo uma recessão econômica em função da pandemia, e esse valor, com certeza, vai impulsionar a economia da capital mineira”, completou.

*Estagiário sob supervisão