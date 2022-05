Prefeitura de BH divulga edital para oferta de reforço escolar pós-pandemia

O objetivo do projeto é recompor a aprendizagem impactada pela pandemia da covid-19. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte publicou nesta terça-feira (17), no Diário Oficial do Município (DOM), o edital para credenciamento das organizações sociais interessadas em ofertar aulas de reforço escolar para alunos da rede municipal. O objetivo do projeto é recompor a aprendizagem impactada pela pandemia da COVID-19, após a interrupção de quase dois anos do ensino presencial nas escolas.

Segundo o edital, as aulas de reforço terão cinco “trilhas de base do conhecimento”: português, matemática, língua estrangeira (inglês), habilidades socioemocionais e repertório cultural.

As aulas deverão contar com ao menos um instrutor para cada vinte alunos, ocorrer pelo menos três vezes por semana, e ter no mínimo três horas de duração.

Os alunos passarão por avaliações bimestrais para avaliar o desempenho das atividades. Os dados das avaliações deverão ser disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação.

O documento prevê que as aulas sejam ofertadas, preferencialmente, nas dependências das escolas. Caso isso não seja possível, elas poderão ser realizadas em locais próximos, com subsídio da prefeitura. O município deverá disponibilizar transporte para os alunos até o local, se a distância assim exigir.

As Organizações Sociais devem apresentar, para o credenciamento, o histórico de atividades que comprove a capacidade de ofertar as aulas de reforço. Além disso, devem ser apresentados documentos da entidade, de sua diretoria e comprovação de que a associação está em dia com suas obrigações tributárias e trabalhistas.

Após recebimento dos documentos, a Comissão de Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil para Parcerias terá 15 dias para divulgar a aprovação, ou não, do credenciamento.

O credenciamento não garante a parceria da Organização Social com o município, que dependerá, segundo o edital, das “cotas e fluxos de autorização de recursos orçamentários”, definidos pela Secretaria de Educação.