Familiares e guia espiritual são indiciados por morte de criança em ritual

Maria Fernanda, de 5 anos, morreu após sofrer queimaduras durante ritual (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou seis pessoas pelo crime de homicídio com dolo eventual de Maria Fernanda Camargo, de 5 anos, que morreu após sofrer queimaduras em um ritual no dia 24 de março na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. As investigações da 3ª Delegacia Regional de Frutal concluíram que o guia espiritual e seu auxiliar, além de parentes da vítima - mãe, avós maternos e tia - assumiram o risco de matar a criança.



O inquérito que apura a morte de Maria Fernanda foi concluído pela Polícia Civil nesta segunda-feira (23/5). Os seis suspeitos responderão por homicídio com dolo eventual - aquele que a pessoa prevê que suas atitudes podem resultar na morte de uma outra pessoa, mas, mesmo assim, prossegue com a ação, assumindo o risco de matar.









Primeira versão dos suspeitos foi de acidente doméstico