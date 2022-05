Gripe: menos de um terço do público-alvo tomou a vacina em BH

Na semana passada, 26,9% do público-alvo foram protegidos contra a gripe (foto: Pedro Gontijo/ Imprensa MG/ Divulgação) Belo Horizonte registrou pequeno aumento na cobertura vacinal contra a gripe, nos últimos sete dias. Conforme o balanço divulgado nesta quarta-feira (18/5) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), 32,3% da população que deve ser imunizada durante a campanha, iniciada em 4 de abril, já tomaram a dose.





Vacinação é ainda mais importante com o frio









Além disso, com a chegada do frio, a vacina se torna ainda mais importante, pois é uma das principais formas de se proteger. “Dias frios favorece a circulação das pessoas em ambientes menos ventilados, o que, consequentemente, aumenta a transmissão de vírus respiratórios. Por isso, observamos a sazonalidade de doenças respiratórias, como a influenza”, afirma a infectologista.





Luana também ressalta que a doença é grave, desencadeando problemas ainda maiores para grupos de riscos. “Crianças, idosos, imunossuprimidos e pessoas com múltiplas comorbidades precisam ter a atenção redobrada. A vacinação reduz a chances de gripe ou evoluir para quadro grave, como pneumonia. Além disso, pode avançar para casos mais crônicos, como rinite, sinusite e otite e doenças bacterianas. Pacientes com diabete, por exemplo, pode perder controle da sua glicemia”, explica.





Quem pode se vacinar?





Na capital mineira, todas os grupos estabelecidos pelo Ministério da Saúde já foram convocados para receber o imunizante. Entre eles estão os idosos acima de 60 anos, trabalhadores da área da Saúde, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes e puérperas, povos indígenas e professores. Também podem ser imunizadas pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, integrantes das forças de segurança, salvamento e armadas e caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.





No caso das categorias profissionais convocadas, no momento da vacinação é preciso apresentar documento que comprove a função exercida. Pessoas com comorbidade e deficiência permanente deverão apresentar um laudo ou exame para atestar a condição. As puérperas devem levar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.





Os locais e horários de vacinação podem ser consultados no portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) . Para evitar aglomerações, os idosos podem se vacinar também nas drogarias Araújo e Clara, das 8h às 12h.