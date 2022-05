Uberaba: concurso oferece prêmio de R$ 3 mil e foto em capa de livro

Foto ganhadora do 1º Concurso de Fotografia do Projeto Geopark Uberaba - Terra de Gigantes, de Flavio Salge Andrade: referente ao Sítio Histórico Cultural Museu De Arte Sacra (foto: Flavio Salge Andrade Cunha)

A Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) abriu nessa segunda-feira (16/5) chamada pública em edital aos interessados em participar do 2º Concurso de Fotografia do Projeto Geopark Uberaba - Terra de Gigantes . As inscrições podem ser feitas a partir deste formulário on-line até 18 de julho.Segundo o edital, haverá premiação em dinheiro para as três melhores fotos, no valor de R$ 3 mil, divididos igualmente.A foto do 1º colocado será a capa do livro Geopark Uberaba em Imagens. A foto do 2º lugar aparecerá na contracapa do livro, e do 3º estará na primeira página. Os três premiados também ganharão kits do Projeto Geopark Uberaba.Ainda conforme o regulamento, a equipe avaliadora escolherá as 200 melhores fotos para compor o livro.No edital consta uma lista com 51 lugares e eventos que devem ser os alvos das imagens, como museus, parques, praças e os geossítios de Uberaba.Segundo a UFTM, o objetivo do 2º Concurso de Fotografia do Projeto Geopark Uberaba - Terra de Gigantes é estimular atividades culturais e de ensino por meio da produção fotográfica.“A ação conta com o patrocínio da Usina Uberaba e da Native - produtos da natureza e com o apoio da FUNEPU – Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba”, diz a nota da universidade.Clique aqui e veja as fotos vencedoras do 1º Concurso de Fotografia do Projeto Geopark Uberaba - Terra de Gigantes.