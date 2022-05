Criança de 1 ano morre atingida por TV em casa em Pouso Alegre

Menina de um ano atingida por TV em acidente doméstico morreu após atendimento no hospital local. (foto: Magson Gomes/ Terra do Mandu)

Uma menina de 1 ano de idade morreu após ser atingida por uma TV, em um acidente doméstico, no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A criança chegou a ter atendimento médico, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, o acidente foi por volta de 20h50 desta segunda-feira.



Os pais procuraram socorre médico na Policlínica do São Geraldo. Pessoas aglomeraram no local e houve tumulto. Segundo informações iniciais, o motivo foi a realização do atendimento. Devido à gravidade do caso, o SAMU foi acionado para levar a criança para o Hospital das Clínicas. A PM precisou ir até a Policlínica e escoltar a ambulância, devido ao tumulto que cessou após a chegada dos policiais.

Acidente doméstico



Eles retiraram o equipamento de cima dela. A menina ficou machucada e foi levada pelos pais para a Policlínica do bairro. Ela foi transferida pelo SAMU para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, mas, faleceu na noite do acidente. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local.



O corpo da criança ainda estava no IML até o início da tarde desta terça-feira (17/05). Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte da menor. A nota destaca que assim que o acidente "ocorreu, os pais acionaram a emergência que levou até o pronto atendimento. Mais informações (serão fornecidas) após a conclusão do procedimento policial".