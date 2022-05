BH registra 846 casos e 7 mortes por COVID nos últimos três dias

O número de crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a segunda dose chegou a 51,5% (foto: Jair Amaral/EM/D.A Pres)

Belo Horizonte registrou 846 novos casos de COVID-19 e sete mortes em decorrência da doença nos últimos três dias. Os dados foram publicados nessa sexta-feira (13/5) no boletim epidemiológico da prefeitura.





No geral, a capital mineira contabilizou 391.649 infectados e 7.808 óbitos pelo coronavírus.





No boletim anterior, atualizado na última terça-feira (10/5), Belo Horizonte acumulava 390.803 casos de COVID-19 e 7.801 mortes desde o início da pandemia. O informe de BH deixou de ser divulgado diariamente e também não apresenta mais os índices de transmissão e as taxas de ocupação de leitos de enfermaria e UTI.No boletim anterior, atualizado na última terça-feira (10/5), Belo Horizonte acumulava 390.803 casos de COVID-19 e 7.801 mortes desde o início da pandemia.





Vacinação





A vacinação contra o coronavírus também foi atualizada na sexta-feira. Entre os habitantes de BH com mais de 12 anos, 73,2% receberam a dose de reforço.





No público de 5 a 11 anos, o percentual de crianças vacinadas com a primeira dose chegou a 80,2%, e com a segunda dose a 51,5%.



Em relação à população total de 2,52 milhões em Belo Horizonte, 94,7% tomou ao menos uma dose, 88,1% recebeu duas doses e 59,2% foi imunizada com uma dose de reforço.