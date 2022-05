Produtor descobre trufa branca em zona rural do Sul de Minas

Essa foi a 3ª descoberta de uma trufa no Brasil (foto: Arquivo Pessoal / Divulgação) Uma trufa branca foi encontrada pela primeira vez em Minas Gerais, em uma propriedade na zona rural de Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul do estado. Um dos fungos mais raros e o segundo ingrediente mais caro do mundo, a trufa foi nomeada como ‘Maniba’ e está em fase de análise de DNA para definir a espécie.

Assim, existe a possibilidade de ser uma espécie nova nunca catalogada. Além disso, vale destacar que essa foi a 3ª descoberta de uma trufa no Brasil, sendo que as outras duas foram encontradas nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.



“As trufas são fungos que vivem em associação com certos tipos de árvore europeias, uma depende da outra para existir. Neste caso elas apareceram porque nós somos colecionadores de plantas, a gente tem um jardim botânico aqui no sítio. E já desde a época que meu pai veio da Europa, em 1976, ele comprou o sítio e começou a plantar as árvores europeias. A gente foi juntando várias espécies e já sabíamos do fungo, mas não imaginávamos que ele poderia crescer aqui”, contou Thiago.

“Eu comecei a procurar as trufas na minha propriedade, mas no começo não achei nada. Depois procurei de novo, comecei a aplicar calcário na terra para elevar o PH do solo, que fica mais adequado para o desenvolvimento desses fungos. Depois de uns meses comecei a procurar de novo, na primavera, e comecei a encontrar as primeiras, no ano passado. E isso foi aumentando, e neste ano elas começaram a produzir cada vez mais”, completou ele.

Thiago é holandês, produtor rural e agricultor. Sua propriedade fica na Serra da Mantiqueira. Agora, ele e outros produtores rurais estão fazendo investimentos em pesquisas para entender mais sobre o produto, para dominarem as técnicas de cultivo.

As trufas têm sabores que complementam diversos pratos e é um ingrediente muito aromático, sendo muito consumido em algumas regiões do país. Seu preço varia de R$ 6 mil a R$ 8 mil (1kg), mas cerca de 5 gramas é suficiente para aromatizar um prato.

As trufas podem ser usadas em pratos tradicionais como uma carne assada temperada apenas com alho e cebola, ou até mesmo ralada no arroz e no feijão. Ela é usada em pratos sem muitos temperos.

A trufa encontrada por Thiago Van Den Hoek estava em solo de avelãs, sendo assim, ela tem um sabor acastanhado, podendo ser usada em sobremesas ou para complementar um ovo frito ou massas.

(Iago Almeida / Especial para o EM)