Rodovia que dá acesso ao Distrito Industrial de Uberaba será revitalizada

O tráfego de veículos na AMG-2595, conhecida como Filomena Cartafina, é intenso, diariamente (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

Quase 30 km de rodovia que dá acesso a Distrito Industrial de Uberaba e que está repleto de buracos, entre outros problemas de pavimentação, conta agora com um prazo para ser revitalizado: até final do ano que vem. Isto porque, o governo de MG publicou na última quarta-feira (11/5) um edital de licitação, de cerca de R$ 24 milhões, para recuperação da pavimentação de 28 km da AMG-2595, rodovia de pista dupla, que dá acesso ao Distrito Industrial (DI) 3 do município.

As entregas dos envelopes de proposta e documentação devem ser realizadas até às 17h, do dia 20 de junho. Já a abertura do certame está marcada para às 14h, do dia 21 de junho. E o prazo de execução das obras é de 12 meses consecutivos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início.

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), comemorou a publicação do edital por meio de suas redes sociais : “A obra, que tem precisão de execução de um ano, vai beneficiar as empresas instaladas no local e as pessoas que transitam diariamente para trabalhar. É uma conquista do nosso Governo junto ao Estado de Minas que vai trazer melhorias para o nosso município e toda a região. Vamos juntos por uma nova história”, publicou Elisa Araújo.

A obra de revitalização da AMG-2595 (antiga avenida Filomena Cartafina) está prevista para sair do papel após ser incluída no Provias, pacote de obras rodoviárias, avaliado em cerca de R$ 2 bilhões e que foi lançado no dia 4 de abril pelo governo mineiro. As obras são voltadas para pavimentação, construção de pontes e recuperação funcional de rodovias de todo o estado de Minas Gerais.

Segundo a Agência Minas, no total, serão 55 obras de recuperação funcional em 1.770 quilômetros da malha rodoviária e 44 empreendimentos pavimentações e construção de pontes, que somam cerca de 807 quilômetros.