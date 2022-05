Cervejaria Backer é multada em mais de R$ 5 milhões

Bebida contaminada deixou 29 pessoas intoxicadas e outras 10 mortas (foto: Arquivo Mapa)

A Cervejaria Backer foi multada em R$ 5.099.193 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nesta quinta-feira (5/5), por ter ampliado e remodelado a área de instalação industrial registrada, sem devida comunicação ao Mapa, deixar de atender intimações, dentre elas a de recolhimento dos produtos, alterar a composição de cervejas sem a prévia comunicação, comercializar cerveja sem devido registro do produto e por produzir, engarrafar e comercializar 39 lotes de cerveja com presença de monoetilenoglicol ou dietilenoglicol.

A empresa não pode mais recorrer da multa no âmbito administrativo, pois todos os recursos já acabaram.

O Mapa encerrou os procedimentos de apuração das infrações administrativas cometidas pela Backer. As infrações, detectadas pela equipe de auditores fiscais federais agropecuários, resultaram na aplicação de multa, além da inutilização dos produtos apreendidos e interdição parcial do estabelecimento.

Em abril, o Ministério autorizou a retomada parcial de produção e comercialização de cerveja na fábrica. Foi concedido à cervejaria o uso de duas adegas no parque industrial da empresa, após serem atendidas as exigências para garantir a segurança dos produtos, referentes às condições dos tanques de fermentação e equipamentos que serão utilizados neste retorno.

A fábrica da Backer foi interditada em janeiro de 2020, após surgirem denúncias de contaminação das cervejas com dietilenoglicol. Na época, 29 pessoas foram contaminadas e 10 morreram por consumir a cerveja Belorizontina. O Mapa e a polícia recolheram e apreenderam na fábrica da Backer e no comércio em Minas Gerais 79.481,34 litros de cerveja com presença dos contaminantes, de várias marcas e vários lotes, sendo deste total 56.659 garrafas, que ofereciam riscos aos consumidores. Também foram recolhidos todos os produtos da marca do comércio.

Ainda de acordo com o Mapa, para retornar ao mercado, a Backer substituiu em seu processo o fluido refrigerante por solução hidroalcoólica - solução que contém água e álcool. Desde novembro de 2021, a empresa vem produzindo cerveja no parque fabril em formato teste para que os produtos fossem submetidos a novas análises. Com a provação, a Cervejaria Backer está autorizada a produzir, envasar e comercializar seus produtos.

Com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento