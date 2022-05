Funcionário público rouba notebook para pagar programa com travesti em MG

Desligamento foi confirmado à reportagem pela Secretaria de Promoção Social da prefeitura da cidade (foto: Google Street View/Reprodução)

Com o objetivo de assegurar o pagamento de um programa sexual com uma travesti, um funcionário público, de 45 anos, é suspeito de furtar um notebook do seu local de trabalho em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Civil mineira, o crime aconteceu durante a madrugada do último domingo (2/5), quando o homem, aproveitando-se do acesso facilitado ao local, teria entrado no espaço, por volta das 4h, e pegado o equipamento.

O objetivo era oferecer uma garantia de pagamento à travesti, já que ele, após a relação sexual, disse não dispor do valor de R$ 800 cobrados pelo programa. Os dois envolvidos foram ouvidos na delegacia do município nessa terça-feira (3/5).

O suspeito irá responder pelo crime de peculato, que se trata do desvio de patrimônio público por servidor público.

Em contato com a reportagem na tarde desta quarta-feira (4/5), a Secretaria de Promoção Social da Prefeitura de Poços de Caldas disse que o funcionário lotado no Centro Pop foi desligado ontem.