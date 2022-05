BH tem alerta de baixa umidade nesta terça-feira (03/05)

Céu claro e sem nuvens marcam esta terça-feira (03) em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de BH emitiu um alerta para tempo seco, que vai até às 19h desta quarta-feira (04/5). Segundo o órgão, a umidade relativa do ar mínima pode chegar a 30% na capital na parte da tarde. Esse é o limite do considerado “seguro” pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda redobrar a atenção com a hidratação durante o período.A previsão para esta terça-feira do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai ao encontro do alerta da Defesa Civil. Belo Horizonte terá o dia de céu claro a parcialmente nublado, com a temperatura máxima podendo chegar aos 30°C, na Região da Pampulha. A mínima registrada na capital foi 16,4°C, na Estação Cercadinho.