Final de semana será de calor e sem possibilidade de chuva em BH e região

Sexta-feira (29/4) será de céu claro a parcialmente nublado em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os mineiros já podem se programar para o calor durante este fim de semana. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há pouca possibilidade de chuva no estado. Em Belo Horizonte e região metropolitana a previsão indica tempo estável.









Nas regiões do Noroeste de Minas, Norte, Leste e Triângulo Mineiro, está prevista a máxima de 34ºC para hoje. O dia será de céu parcialmente nublado em praticamente todo o estado.





Ainda de acordo com a meteorologista, no final de semana uma frente fria passa pelo litoral mas não deve alterar muito as condições do tempo. "Alteração só no Sul de Minas e na Zona da Mata, com céu parcialmente nublado e chuva isolada no sábado (30/4). No domingo o céu fica parcialmente nublado e há possibilidade de chuva", indica a meteorologista.





A especialista aponta que, tanto no sábado quanto no domingo, o dia será de céu parcialmente nublado com formação de névoa úmida, na parte da manhã, na faixa Leste - Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. No restante do estado os dias serão de céu claro a parcialmente nublado.





Conforme Anete, deve haver uma redução no calor devido a um vento mais frio e úmido que aumenta a nebulosidade amanhã, mas no domingo as temperaturas voltam a subir. "Na capital a máxima deve ficar em torno de 28ºC, no sábado, e 30ºC no domingo", indica.





De acordo com a meteorologista, a máxima no estado chega a 34ºC no Noroeste de Minas, no sábado e domingo.



