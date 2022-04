Usuários relatam diminuição na circulação de ônibus no horário de pico

Na Estação São Gabriel, usuários do transporte público relataram atraso nos coletivos desde as 6h (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os belo-horizontinos enfrentam dificuldades para chegar ao trabalho na manhã desta sexta-feira (29/4). Nessa quinta (28/4), o Consórcio Transfácil anunciou redução na quantidade viagens dos ônibus fora do horário de pico . Os passageiros, no entanto, relatam atrasos na oferta dos ônibus desde às 6h.





Segundo ele, a redução na oferta dos ônibus começou ontem. "Na volta não tinha ônibus. Cheguei aqui no horário de sempre e fiquei mais de uma hora esperando", relata.





Prevendo o atraso, a cuidadora Nádia Maria Cruz, 59, saiu mais cedo de casa. "Já venho sentindo uma redução na circulação dos ônibus muito antes desse anúncio. Com a greve do metrô, ficou ainda pior. Quando chega no horário certo, ainda vai lotado", afirma.





O Consórcio Transfácil, formado pelas empresas que operam os coletivos da capital mineira, alegaram que a medida visa a adequar o número de viagens diárias à receita obtida pelo sistema de transporte público.

Segundo o grupo, o corte é necessário para "evitar o colapso total do serviço por falta de recursos financeiros".

Conforme os empresários, a tendência era de queda nos carros disponíveis entre 9h e 16h30.

Aos sábados e domingos, também haverá redução. As empresas vão ajustar o quadro de horários noturnos e, também, os intervalos entre as viagens feitas aos sábados, domingos e feriados.