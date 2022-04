Ônibus de dupla sertaneja é escoltado pela polícia após show ser cancelado

Apresentação foi cancelada após Zé Neto ser diagnosticado com sinusite (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ônibus da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano precisou ser escoltado pela polícia após artistas cancelarem show em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. A apresentação estava marcada para a noite dessa quinta-feira (28/04).

A Polícia Militar foi acionada após o público se revoltar com a demora da apresentação. Três horas após o horário do início do show, a assessoria da dupla divulgou o diagnóstico de sinusite do cantor Zé Neto e cancelou a apresentação.

O show aconteceria no Espaço de Eventos de João Monlevade.

A PM seguiu o ônibus com a banda dos artistas até a rodovia BR-381, no limite do município. Segundo militares, a ação foi necessária para preservar a integridade das pessoas e do veículo.

A assessoria da dupla informou que a apresentação foi adiada e uma nova data será marcada.