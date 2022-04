Polícia Civil apreende 70 quilos de cocaína em Inhaúma, Minas

Através da segunda fase da operação "Pecunia Lavare", os policiais civis identificaram os suspeitos, a logística adotada pelo grupo e o local onde a droga estava escondida. Os bens de todos os investigados foram bloqueados.

O laboratório de cocaína da organização criminosa estava camuflado em uma casa de campo simples, pertencente ao chefe do grupo, na zona rural de Inhaúma, local onde as drogas estavam escondidas.

Fraudes de cartões de crédito

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, sendo ainda três pessoas presas em flagrante em um condomínio de apartamentos, onde a PCMG apreendeu mais crack e centenas de comprimidos de drogas sintéticas.

Nesse endereço, segundo os policiais, funcionava uma central para fraudes em cartões de crédito via celular, o que resultou na apreensão de dezenas de aparelhos celulares e de chips de operadoras diversas, além de uma estação para falsificação e impressão de carteiras de identidade civil.

De acordo com a PCMG, as investigações continuam no intuito de identificar, qualificar e prender outros integrantes do grupo criminoso.